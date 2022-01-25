Увеличение доли детей среди больных коронавирусной инфекцией зафиксировано в связи с распространением омикрон-штамма. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев", — цитирует инфекциониста РИА Новости.
Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 24 января случаи заражения новым вариантом COVID-19 зафиксированы уже в 64 регионах страны.
По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной распространением омикрон-штамма, можно ожидать в РФ в середине февраля.
Всего с начала пандемии в стране выявили 11 173 300 заразившихся COVID-19. Свыше 10 млн заболевших выздоровели, 326 112 умерли.
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