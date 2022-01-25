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Автор Николай Ткаченко

Диетолог из США назвала пять полезных для здоровья сердца продуктов

Здоровье

Антивозрастные продукты не просто задерживают появление морщин и дряблость кожи. Они заставляют чувствовать, выглядеть и вести себя моложе благодаря их действию на каждую часть тела, от суставов до мозга, и глубокому проникновению в клетки, где они уменьшают воспаление, вызывающее хронические заболевания, такие как болезни сердца. Об этом рассказала американский диетолог Джейн Кларк в статье Daily Mail.

Диетолог из США назвала пять полезных для здоровья сердца продуктов

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат наибольшее количество антиоксидантов из любых орехов и незаменимые жирные кислоты, в том числе омега-3, которые защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаление в организме. Оно, в свою очередь, способствует развитию рака, слабоумия и сердечных заболеваний.

Самое продолжительное исследование о пользе грецких орехов, опубликованное в журнале американской кардиологии, показало, что всего лишь горсть грецких орехов три-пять раз в неделю приводила к значительному снижению воспаления и улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

В идеале надо есть как можно более свежих грецких орехов. Орехи могут прогоркнуть, если их хранить слишком долго или в тёплом месте, из-за высокого содержания в них жира. Прогорклый жир вреден для нашего сердца, иммунной системы и кишечника.

Чипсы из капусты

Капуста, богатая клетчаткой и содержащая антиоксиданты, известна своим положительным влиянием на здоровье кишечника и воспаление, а также связана со снижением риска таких заболеваний, как рак и диабет 2-го типа.

Белый чай

Чай во всех его видах — чёрный, белый и зелёный — содержит множество омолаживающих и борющихся с воспалениями соединений, включая катехин и теанин, которые связаны с улучшением здоровья сердца, снижением уровня холестерина и снижением кровяного давления. Но белый чай, который содержит наибольшее количество этих антиоксидантов, мягче действует на кишечник, чем зелёный чай, поэтому его легко пить в течение дня.

Кресс-салат

Острый, перечный кресс-салат не просто придаёт салатам пикантный вкус — в этих маленьких темно-зелёных листьях содержится много омолаживающей силы. Фактически, основываясь на плотности питательных веществ, кресс-салат возглавляет список "мощных фруктов и овощей" (PFV), составленный Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.

Как крестоцветный овощ (например, брокколи, капуста и цветная капуста), кресс-салат содержит противораковые соединения, называемые изотиоцианатами, а также антиоксиданты, которые снижают риск сердечных заболеваний и инсульта.

Из-за его терпкого вкуса съедать много кресс-салата может быть тяжело. Решение состоит в том, чтобы приготовить песто, добавив хорошую горсть листьев и стеблей к:

  • базилику,
  • кедровым орехам,
  • пармезану
  • и оливковому маслу.

Куркума

Активный ингредиент куркумы — куркумин — является мощным антиоксидантом, который, как показывают исследования, может замедлить развитие возрастных заболеваний, таких как:

  • рак,
  • слабоумие,
  • сердечно-сосудистые заболевания
  • и метаболические расстройства, такие как диабет 2-го типа.

Для наибольшей пользы диетолог советует смешать специи с чёрным перцем, который действует как катализатор для куркумина, и источником жира, таким как кокосовое молоко, которое помогает организму усваивать активный ингредиент. Стоит попробовать добавить их в коктейль или посыпать специями яичницу-болтунью или овощное карри.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы диета здоровье правильное питание
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