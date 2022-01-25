Жители Саратовской области преодолевают по 40 км, чтобы купить лекарства

Жители Саратовской области пожаловались на недоступность медицинской помощи. Им приходится преодолевать по 40 километров, чтобы попасть в аптеку или больницу.

Галина Катралиева из села Кривояр (Ровенский район) сообщила информационному порталу Lifedd, что ближайший к её дому аптечный пункт находится на расстоянии 37 километров. По её словам, перед Новым годом в посёлке закрыли единственную поликлинику и аптеку.

"Моему практически слепому отцу, который является инвалидом из-за катаракты, выписали глазные капли, но взять их можно только в Ровном. Так как автобусы к нам давно не ездят, он берёт такси, за которое приходится отдавать более 700 рублей", — пояснила женщина.

Она также добавила, что её отец получает маленькую пенсию, поэтому такие поездки серьёзно бьют по семейному бюджету.

В Минздраве Саратовской области отреагировали на проблемную ситуацию. Сотрудники ведомства рассказали, что по вторникам и четвергам медработник Ровенской районной больницы принимает пациентов в фельдшерско-акушерском пункте, куда также привозит лекарственные средства первой необходимости. В ближайшее время планируется найти врача, который ежедневно будет работать в селе Кривояр.

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