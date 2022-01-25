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Автор Юлия Миленина

Инфекционист Вознесенский призвал сознательно не заражаться "омикроном"

Здоровье

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что сознательно заражаться омикрон-штаммом для получения "живой вакцины" против COVID-19 опасно для жизни.

Инфекционист Вознесенский призвал сознательно не заражаться "омикроном"

В интервью РБК он отметил, что многие пациенты действительно переносят коронавирус при "омикроне" в лёгкой форме. Однако, подчеркнул специалист, летальные случаи от этой разновидности тоже есть.

По его словам, некоторые россияне до сих пор не доверяют вакцинам, поэтому считают, что лучше переболеть "омикроном" и тем самым укрепить свой иммунитет.

"Давайте теперь эти сомнения перенесём на так называемую живую вакцину в виде штамма "омикрон". По Москве на сегодняшний день "омикрон" — приблизительно 80%, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать "омикрон" как "живую вакцину", — сказал инфекционист.

В конце ноября 2021 года омикрон-штамм коронавируса впервые обнаружили в ЮАР. Учёные из ВОЗ уже неоднократно заявляли, что эта разновидность передаётся от человека к человеку намного быстрее, чем "дельта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус сергей вознесенский
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