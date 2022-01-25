Набарро из ВОЗ: Новые варианты COVID не за горами

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро предупредил, что пандемия все еще может вызвать "проблемы и сюрпризы”, несмотря на прогресс, достигнутый в некоторых частях мира в борьбе с коронавирусом.

В интервью Sky News, он раскритиковал политиков, которые преуменьшают угрозу, все еще исходящую от вируса. Набарро подчеркнул, что они "не должны предлагать”, чтобы ковид лечили как грипп и уверять людей, что он "внезапно стал невероятно слабым”.

"Мы должны продолжать относиться к нему так, как будто он полон сюрпризов, очень неприятных и довольно хитрых”, — заявил чиновник ВОЗ, добавив, что хотя "конец пандемии уже близок, неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы добраться туда, и какие трудности возникнут на пути".

По словам вирусолога, несмотря на то что болезнь с новым штаммом протекает "мягче и легче", "это все еще очень серьезно”.

Комментируя рекомендации чиновников от здравоохранения, что коронавирус теперь следует лечить как грипп, Набарро сказал:

"Удивительно, что официальные лица продолжают делать прогнозы о том, чего ВОЗ не знает. Хотя мы уверены: недалеко есть ещё варианты, которые могут могут появиться к концу года. Что, впрочем, необязательно будет означать возвращение пандемии".

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