EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Набарро из ВОЗ: Новые варианты COVID не за горами

Здоровье

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро предупредил, что пандемия все еще может вызвать "проблемы и сюрпризы”, несмотря на прогресс, достигнутый в некоторых частях мира в борьбе с коронавирусом.

Набарро из ВОЗ: Новые варианты COVID не за горами

В интервью Sky News, он раскритиковал политиков, которые преуменьшают угрозу, все еще исходящую от вируса. Набарро подчеркнул, что они "не должны предлагать”, чтобы ковид лечили как грипп и уверять людей, что он "внезапно стал невероятно слабым”.

"Мы должны продолжать относиться к нему так, как будто он полон сюрпризов, очень неприятных и довольно хитрых”, — заявил чиновник ВОЗ, добавив, что хотя "конец пандемии уже близок, неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы добраться туда, и какие трудности возникнут на пути".

По словам вирусолога, несмотря на то что болезнь с новым штаммом протекает "мягче и легче", "это все еще очень серьезно”.

Комментируя рекомендации чиновников от здравоохранения, что коронавирус теперь следует лечить как грипп, Набарро сказал:

"Удивительно, что официальные лица продолжают делать прогнозы о том, чего ВОЗ не знает. Хотя мы уверены: недалеко есть ещё варианты, которые могут могут появиться к концу года. Что, впрочем, необязательно будет означать возвращение пандемии".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог дал прогноз по дальнейшему течению ковида в России
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 пандемия коронавирус дэвид набарро
Новости
Набарро из ВОЗ: Новые варианты COVID не за горами
AFP: Париж знает, как помирить Москву и Киев. И намерен пробовать
Евросоюз прольёт на Украину золотой дождь
Боррель призвал ЕС и НАТО не допустить "нервного срыва" из-за Украины
Пентагон раскрыл количество солдат, готовых ринуться в бой в Европе
Продуктовые карточки: реальная помощь или гвоздь в доске позора?
Экономист: правительство РФ хочет заработать денег на неграмотности населения
Пентагон: Россия не собирается идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины
Терапевт рассказала о разных проявлениях постковида
Секретарь СНБО Украины: нет оснований думать о вторжении России
Последние материалы
Набарро из ВОЗ: Новые варианты COVID не за горами
AFP: Париж знает, как помирить Москву и Киев. И намерен пробовать
Евросоюз прольёт на Украину золотой дождь
Боррель призвал ЕС и НАТО не допустить "нервного срыва" из-за Украины
Пентагон раскрыл количество солдат, готовых ринуться в бой в Европе
Продуктовые карточки: реальная помощь или гвоздь в доске позора?
Экономист: правительство РФ хочет заработать денег на неграмотности населения
Пентагон: Россия не собирается идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины
Терапевт рассказала о разных проявлениях постковида
Секретарь СНБО Украины: нет оснований думать о вторжении России
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Любовь Степушова ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику Любовь Степушова Ирина Гусакова Женщины Афганистана: "Норвегия нас предала" Ирина Гусакова Усам Оздемиров Спасут ли природоподобные технологии от ресурсной катастрофы? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России
The Times: британцы задумались о последствиях санкций против России
Мир. Новости мира
The Times: британцы задумались о последствиях санкций против России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников