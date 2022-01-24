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Автор Игорь Рябов

Врач призвал отказаться от употребления солёной рыбы из-за риска развития рака

Здоровье

Фармацевт Хуссейн Абде порекомендовал отказаться от употребления солёной рыбы, потому что она повышает риск развития рака, сообщает газета Express.

Врач призвал отказаться от употребления солёной рыбы из-за риска развития рака

По словам специалиста, блюда с солёной рыбой популярны в азиатской кухне. В странах Юго-Восточной Азии люди часто употребляют в пищу рыбу с рисом.

"Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, её (солёную рыбу. - Ред.) относят к канцерогенам первой категории", — подчеркнул врач.

Абде рассказал, что процедура засолки рыбы для её последующей консервации приводит к появлению побочных продуктов, которые увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

При употреблении любой солёной, маринованной и копчёной рыбы есть риск возникновения рака желудка и толстой кишки, предупредил фармацевт. Он посоветовал людям отказаться от чрезмерного употребления такого блюда.

Ранее врачи американского медицинского портала Healthline выяснили, что у четырёх локализаций рака может быть один симптом — ночная потливость.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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