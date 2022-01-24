Фармацевт Хуссейн Абде порекомендовал отказаться от употребления солёной рыбы, потому что она повышает риск развития рака, сообщает газета Express.
По словам специалиста, блюда с солёной рыбой популярны в азиатской кухне. В странах Юго-Восточной Азии люди часто употребляют в пищу рыбу с рисом.
"Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, её (солёную рыбу. - Ред.) относят к канцерогенам первой категории", — подчеркнул врач.
Абде рассказал, что процедура засолки рыбы для её последующей консервации приводит к появлению побочных продуктов, которые увеличивают риск развития онкологических заболеваний.
При употреблении любой солёной, маринованной и копчёной рыбы есть риск возникновения рака желудка и толстой кишки, предупредил фармацевт. Он посоветовал людям отказаться от чрезмерного употребления такого блюда.
Ранее врачи американского медицинского портала Healthline выяснили, что у четырёх локализаций рака может быть один симптом — ночная потливость.
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