Центр Гамалеи начнёт исследование "Спутника V" для детей

Минздрав РФ выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для детей. Эта информация содержится в данных государственного реестра разрешений на исследования лекарственных препаратов, сообщает Интерфакс.

Директивой Минздрава разрешается проведение I-III фаз исследования по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата у детей.

В исследовании примут участие 2200 добровольцев до 31 декабря 2023 года. Испытания пройдут в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

24 ноября 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал препарат для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Он представляет собой 1/5 дозы "Спутника V" для взрослых.

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