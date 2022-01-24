EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Учёные назвали популярный напиток, снижающий давление

Здоровье

Учёные из Бельгии рассказали, какой популярный напиток нормализует артериальное давление и благотворно влияет на работу сердца при регулярном употреблении. О результатах исследования пишет Daily Express.

Учёные назвали популярный напиток, снижающий давление

По мнению доктора Кэрри Ракстон из бельгийского научного центра Fruit Juice Science Centre, речь идёт об апельсиновом соке, который, как выяснилось, является эффективным средством для снижения артериального давления. По словам специалиста, если выпивать один стакан апельсинового сока в день, систолическое артериальное давление снижается на 3 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 2 миллиметра.

Учёный объяснила механизм воздействия апельсинового сока на сердечно-сосудистую систему человека.

"И апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином, который расслабляет наши кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых апельсинах препятствует поглощению гесперидина организмом. Апельсиновый сок также выступает источником калия, что помогает контролировать кровяное давление", — дала объяснение Ракстон.

Она уточнила, что при попадании в организм растительный полифенол гесперидин превращается в новое соединение — гесперетин, положительно влияющее на кровеносные сосуды.

"Новое соединение в нашей крови, называемое гесперетин, помогает расслабить кровеносные сосуды, что оказывает значительное влияние на кровяное давление, особенно у людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний", — заключила эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Продукты Которые Понижают Давление, Ешьте их и Давление Будет 120х80!
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Учёные назвали растение, которое может спасти человечество от голода
Политолог: НАТО оккупирует Восточную Европу под предлогом защиты от РФ
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Учёные назвали популярный напиток, снижающий давление
Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге остаётся высокой
Экономист Беляев назвал два фактора роста доллара
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Гендиректор ВОЗ: для появления новых штаммов COVID-19 созданы идеальные условия
Случаи заражения "омикроном" выявили в 64 регионах РФ
Командующий ООС Павлюк рассказал, как будет проходить "вторжение РФ на Украину"
Последние материалы
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Грипп боится смородины, горячей воды и смолы
Учёные назвали популярный напиток, снижающий давление
Магическая сила заговора: в чём секрет
Спонтанная ремиссия: чудесные исцеления от рака — это реальность
Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге остаётся высокой
Экономист Беляев назвал два фактора роста доллара
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Гендиректор ВОЗ: для появления новых штаммов COVID-19 созданы идеальные условия
Владимир Зеленский поймал корону. Но не ту...
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации
Здоровье
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
Андрей Мартынюк Владимир Зеленский поймал корону. Но не ту... Андрей Мартынюк Любовь Степушова Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
В Германии выразили "полное уважение" вице-адмиралу Шенбаху за слова о Путине
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников