Учёные назвали популярный напиток, снижающий давление

Учёные из Бельгии рассказали, какой популярный напиток нормализует артериальное давление и благотворно влияет на работу сердца при регулярном употреблении. О результатах исследования пишет Daily Express.

По мнению доктора Кэрри Ракстон из бельгийского научного центра Fruit Juice Science Centre, речь идёт об апельсиновом соке, который, как выяснилось, является эффективным средством для снижения артериального давления. По словам специалиста, если выпивать один стакан апельсинового сока в день, систолическое артериальное давление снижается на 3 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 2 миллиметра.

Учёный объяснила механизм воздействия апельсинового сока на сердечно-сосудистую систему человека.

"И апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином, который расслабляет наши кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых апельсинах препятствует поглощению гесперидина организмом. Апельсиновый сок также выступает источником калия, что помогает контролировать кровяное давление", — дала объяснение Ракстон.

Она уточнила, что при попадании в организм растительный полифенол гесперидин превращается в новое соединение — гесперетин, положительно влияющее на кровеносные сосуды.

"Новое соединение в нашей крови, называемое гесперетин, помогает расслабить кровеносные сосуды, что оказывает значительное влияние на кровяное давление, особенно у людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний", — заключила эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.