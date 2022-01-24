Отоларинголог Зайцев рассказал о лечении ангины мороженым: "Фифти-фифти"

Мороженое действительно может помочь на начальной стадии ангины и снять воспаление, заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Однако врач отметил, что заболевание не должно быть запущено.

Кроме того, по словам отоларинголога, дело не в "целебном" свойстве самого продукта, а в реакции организма.

"Если мы говорим про ангину, острый фарингит, при условии, что под рукой нет лекарств и нет аптеки, нет возможности пойти к доктору, тогда мороженое может стать альтернативой. И то это будет фифти-фифти. То есть, кому-то это поможет и спазм не даст развиться воспалению, быстро его погасит в самом начале. Но если воспаление уже идёт, то, конечно, ангина лечится антибактериальными препаратами", — пояснил Зайцев в беседе с URA.RU.

По словам врача общей практики, терапевта Ларисы Алексеевой, холод может купировать развитие воспаления и отёка горла.

"Может быть, это является одним из методов лечения, но гнойную ангину никаким холодом не вылечишь. Там нужны антибиотики обязательно", — резюмировала терапевт.

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