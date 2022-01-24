Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса закончится в этом году

В мировом масштабе пандемия коронавируса может подойти к концу уже в этом году, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Как уточнил иммунолог, сконцентрировать своё внимание необходимо не на приросте количества заболевших, в том числе и в контексте "омикрона", а на ранней выявляемости вируса, чтобы пациенты легко переносили болезнь.

"Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане", — пояснил Жемчугов в беседе с РИА Новости.

Врач отметил, что так называемая задача "омикрона" — массивный "засев" планеты, без многочисленных погибших. И ему придётся искать "нового хозяина" из-за формирования коллективного иммунитета у людей. В результате образуется новая очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.

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