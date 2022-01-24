Врач Назмул Ислам назвал симптом, встречающийся у 73% пациентов с "омикроном"

Около 73% пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 жалуются на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш Назмул Ислам.

По словам профессора, насморк — самый распространённый признак нового варианта коронавируса. У 68% заражённых также наблюдались головные боли, при этом 64% пациентов чувствовали сильную усталость.

Кроме того, порядка 60% заболевших пожаловались на чихание, боли в горле, ещё 44% — на кашель.

"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа. Пациентам нужно консультироваться с врачами, прежде чем начинать какое-либо лечение", — сказал Назмул Ислам в интервью местному изданию bdnews24.

Врач добавил, что в Бангладеш по-прежнему доминирует дельта-штамм. Однако, по мнению специалиста, очень скоро "омикрон" его вытеснит.

В конце ноября 2021 года омикрон-вариант коронавируса впервые обнаружили в ЮАР. Учёные из ВОЗ предупредили, что он распространяется гораздо быстрее, чем индийская "дельта".

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