Врачи Сингапура сравнили риск появления миокардита у привитых и детей с COVID-19

Риск, что у привитого от коронавируса ребёнка возникнет миокардит, равен одному на миллион, заявил глава Минздрава Сингапура Он Е Кун. По его словам, тогда как у невакцинированных детей он возрастает до 450 случаев на 1 млн.

Как отметил Е Кун, в Сингапуре проходит массовая вакцинация против COVID-19 детей от пяти лет и старше. По словам главы Минздрава страны, тяжёлых последствий после прививки медики пока не зафиксировали.

"Риск возникновения миокардита при вакцинации составляет один случай на 1 млн, при этом при инфицировании коронавирусом — 450 случаев на 1 млн", — цитирует Он Е Куна газета The Straits Times.

Как подчеркнул министр, картина течения заболевания у непривитых детей более печальная. У одного ребёнка на тысячу заражённых диагностируют мультисистемный воспалительный синдром, которые провоцирует полиорганную недостаточность и сильный воспалительный процесс. Как отметил Е Кун, именно этот синдром приводит к летальному исходу.

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