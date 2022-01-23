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Автор Игорь Рябов

Назван универсальный "ночной" симптом четырех видов рака

Здоровье

Врачи американского медицинского портала Healthline выяснили, что у четырёх локализаций рака может быть один "ночной" симптом, сообщает издание Express.

Назван универсальный "ночной" симптом четырех видов рака

По словам медиков, ночная потливость является "универсальным" признаком таких онкологических заболеваний, как лейкемия, лимфома, рак костей и злокачественная опухоль печени.

Однако повышенное потоотделение не обязательно указывает на заболевание раком, отметили специалисты. Это может происходить из-за химиотерапии или изменения гормонального фона. Также потливость может сигнализировать о развитии сахарного диабета.

В конце декабря прошлого года медики из ЮАР называли ночную потливость одним из признаков омикрон-штамма коронавируса.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что тёмно-коричневые полоски на теле пациента нередко говорят о наличии злокачественного новообразования в желудке.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Онкология: новые подходы к лечению/ лечение онкологии
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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