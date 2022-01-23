Назван универсальный "ночной" симптом четырех видов рака

Врачи американского медицинского портала Healthline выяснили, что у четырёх локализаций рака может быть один "ночной" симптом, сообщает издание Express.

По словам медиков, ночная потливость является "универсальным" признаком таких онкологических заболеваний, как лейкемия, лимфома, рак костей и злокачественная опухоль печени.

Однако повышенное потоотделение не обязательно указывает на заболевание раком, отметили специалисты. Это может происходить из-за химиотерапии или изменения гормонального фона. Также потливость может сигнализировать о развитии сахарного диабета.

В конце декабря прошлого года медики из ЮАР называли ночную потливость одним из признаков омикрон-штамма коронавируса.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что тёмно-коричневые полоски на теле пациента нередко говорят о наличии злокачественного новообразования в желудке.

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