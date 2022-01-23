Эксперт ВОЗ допустила, что "омикрон" не будет последним штаммом коронавируса

Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется по планете. Однако важно максимально сократить его передачу по нескольким причинам. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Запись беседы с ней размещена на сайте ВОЗ.

По мнению специалиста, предотвратить заражение людей нужно, потому что есть риск развития тяжелого заболевания. И существуют способы, с помощью которых можно это предотвратить. Тяжелое заболевание может развиться, если человек пожилой, имеет хронические болезни и не вакцинирован.

Еще одна причина заключается в том, что понимаем влияние постковидного состояния или длительного ковида пока не до конца понятно, добавила представитель ВОЗ. Таким образом, люди, инфицированные этим вирусом, имеют риск развития долгосрочных последствий.

Третья причина — это то, что заражение и огромная нагрузка на пациентов, всплеск случаев, который наблюдается с "омикроном" перегружает системы здравоохранения, а также другие основные действующие службы.

"И, наконец, чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей измениться. (…) Омикрон не будет последним вариантом, о котором вы услышите от нас, и возможность появления в будущем вариантов, вызывающих озабоченность, вполне реальна", — предупредила Керкхове.

Она считает, что новые варианты вируса смогут преодолевать иммунную защиту и к приводить к более или мене тяжелому течению заболевания.

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