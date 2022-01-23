Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется по планете. Однако важно максимально сократить его передачу по нескольким причинам. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Запись беседы с ней размещена на сайте ВОЗ.
По мнению специалиста, предотвратить заражение людей нужно, потому что есть риск развития тяжелого заболевания. И существуют способы, с помощью которых можно это предотвратить. Тяжелое заболевание может развиться, если человек пожилой, имеет хронические болезни и не вакцинирован.
Еще одна причина заключается в том, что понимаем влияние постковидного состояния или длительного ковида пока не до конца понятно, добавила представитель ВОЗ. Таким образом, люди, инфицированные этим вирусом, имеют риск развития долгосрочных последствий.
Третья причина — это то, что заражение и огромная нагрузка на пациентов, всплеск случаев, который наблюдается с "омикроном" перегружает системы здравоохранения, а также другие основные действующие службы.
"И, наконец, чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей измениться. (…) Омикрон не будет последним вариантом, о котором вы услышите от нас, и возможность появления в будущем вариантов, вызывающих озабоченность, вполне реальна", — предупредила Керкхове.
Она считает, что новые варианты вируса смогут преодолевать иммунную защиту и к приводить к более или мене тяжелому течению заболевания.
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