Семейный врач назвал идеальную пищу, которую надо есть каждый день

Идеальная пища на каждый день, которая должна быть в каждом доме, хотя бы один раз в день, это овсянка. Однако здесь есть небольшой секрет. Чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья, брать нужно только цельное зерно. Об этом рассказал семейный врач Михаил Петрик в ролике на своем Youtobe-канале.

Доктор объяснил, что в составе овсяных зерен содержится примерно 17% достаточно полноценного белка. В нем есть девять аминокислот, которые наш организм не может синтезировать самостоятельно. Всего 100 граммов сухого продукта обеспечивают 50% суточной потребности человека в этих веществах.

Несмотря на большое количество углеводов, около 66%, овсянка не провоцирует резкого роста количества глюкозы и инсулина. Однако плющеные зерна и хлопья все же способны влиять на уровень сахара в крови, поэтому врач посоветовал употреблять в пищу продукт, прошедший минимальную обработку. В идеале это цельная овсяная крупа.

Наиболее важным составляющим овса выступает клетчатка, содержание которой в нем колеблется на уровне 10-11%. При этом 3-8% от ее количества составляют бета-глюканы. Им Михаил Вадимович уделил особое внимание.

Эти вещества относятся к растворимому виду клетчатки и являются пищей для полезных бактерий кишечника. Бета-глюканы превращаются в гель и заполняют кишечник, чем улучшают его моторику. Они обеспечивают микрофлору необходимым питанием, а та в свою очередь вырабатывает необходимые для организма вещества.

Короткоцепочечные жирные кислоты являются одними из них. Они стимулируют иммунную систему, уменьшают тревогу, нормализуют обмен веществ, имеют противораковые свойства, благодаря чему снижают риск развития онкологии кишечника.

Всего 100 грамм овсяных зерен обеспечивают организм 25% суточной нормы цинка и железа. Доктор добавил, что хотя в овсянке и содержится фитиновая кислота, которая блокирует всасывание микроэлементов в кишечнике, определенное количество их в организм все же поступает.

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