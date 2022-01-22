Британские медики выявили новый вид "омикрона"

Британские врачи заявили о новом виде штамма коронавируса SARS-CoV-2 "омикрон". По информации врачей мутация ВА.2. более заразна.

По сообщению Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, пока новый вид "омикрона" не успел распространиться по миру.

Её нашли в 40 странах, заражено более 8 тысяч человек, пишет РЕН.ТВ со ссылкой на исследования.

Неизвестно пока, насколько новый вид штамма влияет на организм и какие последствия может спровоцировать.

Сейчас в Великобритании зарегистрировано 426 случаев заражения новым вариантом "омикрона".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша о том, что в мире необходимо вводить ЧС из-за грядущего нового штамма коронавируса, который будет опаснее "дельты" и заразнее "омикрона".

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