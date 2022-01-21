Врач Никифоров: COVID-19 после омикрон-штамма "деградирует" до сезонных ОРВИ

COVID-19 продолжит мутировать и после омикрон-штамма, однако, вероятно, будет восприниматься в качестве сезонных ОРВИ. Об этом заявил главный инфекционист ФМБА, профессор Владимир Никифоров.

По словам доктора медицинских наук, когда пациенты перестанут заражаться "омикроном", пандемия, скорее всего, будет остановлена, передаёт РИА Новости.

"Пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус группа, аденовирус, риновирус", — подчеркнул Никифоров.

При этом врач уточнил: COVID-19 в новых условиях не будет восприниматься в качестве опасного заболевания в связи с "деградацией" до ОРВИ.

Ранее в оперштабе сообщили, что за последние сутки в РФ обнаружили максимальное количество заболевших коронавирусом за всё время пандемии. Диагноз COVID-19 подтвердился у 49 513 человек.

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