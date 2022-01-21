Иммунолог Жемчугов рассказал о главном плюсе омикрон-штамма

Главный плюс омикрон-штамма COVID-19 состоит в том, что он способен довольно быстро вытеснять другие варианты коронавируса. Об этом заявил иммунолог, эксперт по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В интервью РИА Новости специалист подчеркнул: благодаря "омикрону" мир, скорее всего, избавится от индийской "дельты".

Кроме того, он призывал не акцентировать внимание на статистике по распространению нового варианта коронавирусной инфекции.

"Разновидность "омикрон" очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что "дельта" приводит к большой летальности и тяжёлому течению", — сказал иммунолог.

Жемчугов также добавил, что необходимо на раннем этапе заболевания верно поставить диагноз пациенту. При обнаружении у заражённых "омикрона" в лёгкой форме медики, как правило, назначают амбулаторное лечение, тем самым снижая нагрузку на здравоохранение.

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