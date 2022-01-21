EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Учёный перечислил заблуждения об "омикроне": "Прогнозы не сбываются"

Здоровье

В России омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 55 регионах. У мутирующего вируса уже сложилась своя "репутация", которая во многих случаях ошибочна.

Учёный перечислил заблуждения об "омикроне": "Прогнозы не сбываются"

Новый штамм COVID-19 стал известен около двух месяцев назад. Об "омикроне" составили свои представления, однако они, по мнению директора института здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, не совсем верны.

Многие исследователи говорят о том, что у "омикрона" феноменальные сроки распространения, однако летальность довольно низкая. Попович не спешит соглашаться с данным утверждением.

"В инфекционной заболеваемости ничего категорично утверждать нельзя. Особенно в отношении вируса, который поражает иммунную систему, а значит, сильно зависит от самого человека. Этот вирус вообще очень персонифицирован. Утверждать, что болезнь проходит легче, было бы некорректно — у кого как. Заболевание "омикроном" может проходить достаточно тяжело. Мы с вами видим, что поражаются даже дети", — цитирует слова специалиста издание "Собеседник".

Многие восприняли приход "омикрона" как "лебединую песню" коронавируса, однако, прощаться с "ковидом" ещё рано.

"Штамм мутирует, но в какую сторону — это еще вопрос. Мы видели, что в Японии на какой-то период исчезли проявления вируса, а потом опять появились. Единственное чему нас научил третий год пандемии — прогнозы не сбываются. Каждая последующая волна вызывает больший объем заражений", — отметила Попович.

Не разделает учёный и мнение о том, что вакцины бесполезны в борьбе с "омикроном". Специалист уверена, что в 77% случаев вакцинация может помочь.

"Все зависит от того, что выбрано в качестве антигена — элемента вируса, который вызывает иммунный ответ. Если этот антиген вируса сильно поменялся, то эффективность вакцины будет снижена. Если тот кусочек, на который реагирует иммунная система, выбран удачно, то препарат сохраняет свою эффективность", — объяснила Лариса Попович.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог о хороших и плохих новостях варианта Омикрон
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Иммунолог Жемчугов: реальное число больных COVID-19 может быть больше в 10 раз
Сенаторы не успевают рассмотреть законопроект о санкциях против России
Иммунолог Жемчугов рассказал о главном плюсе омикрон-штамма
Эксперт по критическому мышлению объяснил, почему люди верят в мистику
ФРГ: при несоответствии "Северного потока-2" праву ЕС компенсаций не будет
Учёный перечислил заблуждения об "омикроне": "Прогнозы не сбываются"
Times: Британия дополнительно отправит несколько сотен военных ближе к Украине
Сенат США может упростить поставку оружия на Украину законом о ленд-лизе
Экономист Саливон предрёк Украине дефолт: "Стране перестанут давать кредиты"
Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России в феврале
Последние материалы
Учёный перечислил заблуждения об "омикроне": "Прогнозы не сбываются"
Times: Британия дополнительно отправит несколько сотен военных ближе к Украине
Сенат США может упростить поставку оружия на Украину законом о ленд-лизе
Экономист Саливон предрёк Украине дефолт: "Стране перестанут давать кредиты"
Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России в феврале
Политолог Баширов объяснил, как изменится ситуация после признания ДНР и ЛНР
Токаев определил главную причину массовых беспорядков в Казахстане
Два дивизиона С-400 направили на учения в Белоруссию с Дальнего Востока
"Коммунисты России": предложение захоронить Ленина — призывы к гражданской войне
Старец-пилигрим увидел крах Украины "в ближайшие недели"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США

Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.

Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Мир. Новости мира
Умный ход Токаева: как политику помог культ личности Назарбаева
Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Ирина Шлионская Как вычислить стукача в рабочем коллективе? Ирина Шлионская Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
На Украине предостерегли Британию от провоцирования России
Мир. Новости мира
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Политолог: Силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Мир. Новости мира
Политолог: Силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников