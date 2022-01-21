Учёный перечислил заблуждения об "омикроне": "Прогнозы не сбываются"

В России омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 55 регионах. У мутирующего вируса уже сложилась своя "репутация", которая во многих случаях ошибочна.

Новый штамм COVID-19 стал известен около двух месяцев назад. Об "омикроне" составили свои представления, однако они, по мнению директора института здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, не совсем верны.

Многие исследователи говорят о том, что у "омикрона" феноменальные сроки распространения, однако летальность довольно низкая. Попович не спешит соглашаться с данным утверждением.

"В инфекционной заболеваемости ничего категорично утверждать нельзя. Особенно в отношении вируса, который поражает иммунную систему, а значит, сильно зависит от самого человека. Этот вирус вообще очень персонифицирован. Утверждать, что болезнь проходит легче, было бы некорректно — у кого как. Заболевание "омикроном" может проходить достаточно тяжело. Мы с вами видим, что поражаются даже дети", — цитирует слова специалиста издание "Собеседник".

Многие восприняли приход "омикрона" как "лебединую песню" коронавируса, однако, прощаться с "ковидом" ещё рано.

"Штамм мутирует, но в какую сторону — это еще вопрос. Мы видели, что в Японии на какой-то период исчезли проявления вируса, а потом опять появились. Единственное чему нас научил третий год пандемии — прогнозы не сбываются. Каждая последующая волна вызывает больший объем заражений", — отметила Попович.

Не разделает учёный и мнение о том, что вакцины бесполезны в борьбе с "омикроном". Специалист уверена, что в 77% случаев вакцинация может помочь.

"Все зависит от того, что выбрано в качестве антигена — элемента вируса, который вызывает иммунный ответ. Если этот антиген вируса сильно поменялся, то эффективность вакцины будет снижена. Если тот кусочек, на который реагирует иммунная система, выбран удачно, то препарат сохраняет свою эффективность", — объяснила Лариса Попович.

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