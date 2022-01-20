Учёные США: люди миллионами умирают от бактерий, устойчивых к антибиотикам

В мире в 2019 году умерли более 1,2 миллиона человек от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Это больше, чем за тот же период погибло от СПИДа и малярии. Такие данные опубликовали ученые в журнале Lancet, оценив глобальную смертность от устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), на основе анализа 204 стран.

Международная группа исследователей из США пришла к выводу, что больше всего от этого страдают более бедные страны, однако УПП угрожает здоровью каждого из жителей Земли.

В последние годы чрезмерное использование антибиотиков для лечения обычных инфекций привело к тому, что они становятся менее эффективными против действительно серьёзных болезней. В итоге люди умирают от инфекций, которые поддаются лечению.

По подсчетам ученых, в 2019 году от болезней, в которых сыграла роль УПП, умерло до пяти миллионов человек. Это в дополнение к 1,2 миллионам смертей, которые она непосредственно вызвала.

Для сравнения, в том же году от СПИДа умерло 860 тысяч и от малярии 640 тысяч человек.

Самыми смертоносными и устойчивыми к антибиотикам бактериями названы золотистый стафилококк и кишечная палочка. А больше всех рискуют умереть от них дети в возрасте до 5 лет.

Ученые посоветовали срочно инвестировать в разработку новых лекарств и более разумно использовать существующие, чтобы защититься от антибиотикорезистентности.

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