В Москве зафиксировали суточный максимум заражений COVID-19 с начала пандемии

За последние сутки в Москве выявили 11 557 заразившихся коронавирусной инфекцией, что стало максимумом с начала пандемии.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, всего в столице зарегистрировали уже 2 124 927 случаев COVID-19. Более 1,9 млн заболевших выздоровели, 38 154 скончались.

В минувший вторник, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал "несколько сложных недель" из-за распространения в столице омикрон-штамма коронавируса.

"Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с "омикроном", - заявил глава администрации.

По его словам, в Москве есть "горячий резерв" коек для заболевших COVID-19. При этом мэр отметил, что в настоящее время число москвичей, попадающих в больницу с коронавирусом, является незначительным.

В РФ с начала пандемии зафиксирован 10 938 261 случай заражения коронавирусом, в том числе 38 850 – за последние сутки. Свыше 9,9 млн заразившихся выздоровели, 324 060 умерли.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.