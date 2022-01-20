EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

В Москве зафиксировали суточный максимум заражений COVID-19 с начала пандемии

Здоровье

За последние сутки в Москве выявили 11 557 заразившихся коронавирусной инфекцией, что стало максимумом с начала пандемии.

В Москве зафиксировали суточный максимум заражений COVID-19 с начала пандемии

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, всего в столице зарегистрировали уже 2 124 927 случаев COVID-19. Более 1,9 млн заболевших выздоровели, 38 154 скончались.

В минувший вторник, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал "несколько сложных недель" из-за распространения в столице омикрон-штамма коронавируса.

"Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с "омикроном", - заявил глава администрации.

По его словам, в Москве есть "горячий резерв" коек для заболевших COVID-19. При этом мэр отметил, что в настоящее время число москвичей, попадающих в больницу с коронавирусом, является незначительным.

В РФ с начала пандемии зафиксирован 10 938 261 случай заражения коронавирусом, в том числе 38 850 – за последние сутки. Свыше 9,9 млн заразившихся выздоровели, 324 060 умерли.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог дал прогноз по дальнейшему течению ковида в России
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 москва
Новости
В Москве зафиксировали суточный максимум заражений COVID-19 с начала пандемии
Захарова: Украина из-за прозападного курса оказалась "у разбитого корыта"
В России недоумевают по поводу обращения Шольца к РФ о "силе в правде"
Хитрость панов: как Варшава обманывает насчёт "снижения зависимости от России"
Эпидемиолог Яковлев подверг критике слова о лабораторном происхождении COVID-19
Преобразившегося Садальского перепутали с Ильёй Лагутенко
Лукашенко заявил о заражении "омикроном"
Зеленский отменил "российскую угрозу" в своём обращении к нации
В Сети негодуют из-за роста цен на тарифы связи из-за закона Яровой
Эколог призывает Смольный "подойти с головой" к мусорной реформе
Последние материалы
Как научиться копить деньги, не ущемляя себя в тратах?
В России недоумевают по поводу обращения Шольца к РФ о "силе в правде"
Хитрость панов: как Варшава обманывает насчёт "снижения зависимости от России"
Эпидемиолог Яковлев подверг критике слова о лабораторном происхождении COVID-19
Преобразившегося Садальского перепутали с Ильёй Лагутенко
Продукты со скрытым сахаром способствуют быстрому старению
Лукашенко заявил о заражении "омикроном"
Зеленский отменил "российскую угрозу" в своём обращении к нации
В Сети негодуют из-за роста цен на тарифы связи из-за закона Яровой
Эколог призывает Смольный "подойти с головой" к мусорной реформе
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском языках
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском языках
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Ирина Шлионская Продукты со скрытым сахаром способствуют быстрому старению Ирина Шлионская Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Общество
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников