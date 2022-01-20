Врач Тимаков рассказал, кого затронет сокращение карантина по COVID-19

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал об изменении срока карантина по COVID-19. По его словам, теперь пациенты, которые контактировали с заражёнными, должны будут соблюдать его на протяжении недели.

Медик пояснил: нововведение утвердили в связи с тем, что инкубационный период разновидностей "дельта" и "омикрон" сейчас составляет не больше семи дней. При этом для заболевших коронавирусной инфекцией сроки карантина остаются прежними — 14 дней, передаёт ТАСС.

"Сокращение срока карантина приняли не для болеющих, а для людей, которые находились в контакте с теми, кто заболел. Штамм "омикрон" имеет короткий инкубационный период", — сказал Тимаков.

Он также добавил, что сроки карантина изменены в том числе и для того, чтобы люди могли раньше выйти на работу.

В конце ноября учёные из ВОЗ впервые объявили о выявлении омикрон-штамма в Южноафриканской республике. По информации специалистов, этот вариант передаётся от человека к человеку намного быстрее, чем "дельта".

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