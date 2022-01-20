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Автор Владимир Васютченко

Учёный призвал не рассчитывать на снижение числа тяжёлых больных при "омикроне"

Здоровье

В связи с распространением в РФ омикрон-штамма не стоит рассчитывать на снижение количества тяжёлых случаев заболевания COVID-19, считает замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Учёный призвал не рассчитывать на снижение числа тяжёлых больных при "омикроне"

"Сейчас создаётся впечатление, что заболевание протекает легче, но это лишь иллюзия. Учитывая масштаб пандемии, не нужно рассчитывать, что число тяжёлых случаев уменьшится", — цитирует эпидемиолога ТАСС.

Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что при заражении "омикроном" заболевание обычно протекает легче, чем при других штаммах коронавируса. Учёный отметил также снижение смертности среди заразившихся новым вариантом COVID-19.

"В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%", — уточнил Чумаков.

Вместе с тем, по мнению директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, непривитые от COVID-19 могут тяжело болеть при заражении "омикроном".

"У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение", — заявил специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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