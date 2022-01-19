Малышева о вердикте врачей мира: "Медицинские маски не защищают от COVID-19"

Елена Малышева рассказала, что во всех странах мира медики признали бесполезность тканевых масок в качестве защиты от COVID-19. На смену надоевшим маскам грядут респираторы!

Теледоктор с радостью сообщила, что опубликованы обновлённые рекомендации по защите от коронавируса.

"Все стыдливо написали, что тканевые маски и медицинские маски от коронавируса не защищают. Защищают только респираторы. И маски с уровнем защиты респиратора, то есть маски N95", — написала ведущая шоу "Жить здорово!" в своём Instagram-аккаунте.

Малышева призналась, что гордится тем, что изначально заявляла, что маски не могут спасти от заражения "ковидом". Медицинские маски, по мнению медиков, создают у пациента чувство ложной защищенности.

"Если бы маски защищали, то надев на лицо тряпочку, мы бы ничем не болели. А мы болеем. Защищают только вакцины", — выразила свою точку зрения Елена Васильевна.

Заявление Малышевой немного запоздало. Анастасия Волочкова за отказ надеть маску в самолёте существенно пострадала. Возможно, аргументы теледоктора пригодятся балерине в суде.

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