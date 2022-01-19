Глава ВОЗ: после "омикрона" могут появиться другие штаммы коронавируса

После омикрон-варианта COVID-19, вероятно, появятся новые штаммы. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге.

Он призвал специалистов и дальше тщательно отслеживать ситуацию с новыми разновидностями коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

"Эта пандемия ещё далека от завершения. В условиях невероятного распространения "омикрона" во всём мире, скорее всего, будут новые штаммы", — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус также добавил, что не нужно считать "омикрон" очень лёгким заболеванием, ведь он тоже приводит к госпитализациям, а иногда и к летальным исходам.

В ноябре 2021 года омикрон-вариант COVID-19 впервые выявили в Ботсване и Южно-Африканской республике. По словам учёных из ВОЗ, он передаётся от человека к человеку намного быстрее, чем индийская "дельта".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что в стране ожидаются новые всплески коронавируса после праздников.

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