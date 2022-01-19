Учёные из Британии предупредили о своеобразном постковидном расстройстве у детей

То, что многие родители воспринимают как "вредничанье" — когда ребенок отказывается что-либо есть — может фактически свидетельствовать о связанных с коронавирусом обонятельных искажениях, известных как паросмия.

Одним из неприятных последствий COVID-19 является изменение обоняния, известного как паросмия, когда обычные запахи внезапно становятся неприятными, не будучи таковыми на самом деле.

Хотя сообщалось о многих случаях такого обонятельного искажения, связанного с коронавирусом, с самого начала пандемии, считается, что это расстройство затрагивает главным образом взрослых, в то время как дети часто остаются в тени из-за того, что легко спутать симптомы паросмии с детскими капризами.

Ученые из Университета Восточной Англии (Великобритания) и эксперты благотворительной организации Fifth Sense, которая помогает людям с обонятельными и вкусовыми расстройствами, уверяют, что сегодня всё больше детей страдают паросмией и могут ошибочно считаться капризными из-за отказа есть определённые вещи после заражения коронавирусом.

"Когда лимон пахнет гнилой капустой или шоколад внезапно приобретает запах бензина, жизнь перестает быть прежней, и несовершеннолетние более восприимчивы к таким резким изменениям, которые сразу же отражаются на их привычках питания, делая невозможным есть то, что им раньше нравилось", — отмечают специалисты.

Карл Филпотт, профессор ринологии и обоняния Университета Восточной Англии отметил, что только в Соединённом Королевстве около 250 тысяч взрослых страдали паросмией после перенесённого "ковида", но в последние месяцы, особенно в период с сентября, врачи начали осознавать, что обонятельные искажения затрагивают и детей.

"Это то, что до сих пор не было признано медицинскими работниками, которые думают только о том, что дети плохо питаются, не осознавая основной проблемы", — прокомментировал Филпотт, который впервые за всю свою карьеру видит подростков с паросмией.

Что делать, если ребёнок страдает паросмией?

Главный совет британских специалистов родителям: прислушиваться к детям, когда они жалуются. Это также может помочь составить список продуктов, которые вызывают неприятные запахи и имеют плохой вкус, и те, которые не несут негативных реакций.

Филпотт рекомендует давать детям различные виды пищи с менее выраженными ароматами, такие как макароны, бананы или нежный сыр, чтобы увидеть, что они могут есть и что им может понравиться, и подвергать их обонятельной тренировке, чтобы восстановить способность нормально чувствовать запах.

Эта практика уже применяется в отношении взрослых, которые потеряли обоняние из-за "ковида" или страдали от обонятельных искажений, и включает запах различных ароматов:

эвкалипта,

лимона,

розы,

корицы,

шоколада,

кофе,

лаванды,

среди многих других — несколько раз в день в течение нескольких месяцев.

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