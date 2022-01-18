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Автор Владимир Васютченко

Эпидемиолог оценила возможность твиндемии гриппа и COVID-19 в РФ

Здоровье

В РФ наблюдается рост случаев гриппа, сообщила руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о возможности в Европе твиндемии — одновременного подъёма заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией.

Эпидемиолог оценила возможность твиндемии гриппа и COVID-19 в РФ

"В отличие от предыдущего сезона мы, конечно, регистрируем достаточно большое число случаев гриппа… Его было достаточно много и необычно рано, это всё пришлось на конец ноября и декабрь", — отметила эпидемиолог.

По её словам, пока сложно говорить о том, как будет ситуация с гриппом будет развиваться в стране дальше.

"Сейчас были каникулы… После каникул люди вышли на работу, в школы, детские сады и так далее. Поэтому надо смотреть за распространением", — пояснила Бурцева.

Она затруднилась также спрогнозировать, как будут взаимодействовать грипп и COVID-19 в стране, отметив вместе с тем, что ранее при подъёме коронавируса другие респираторные инфекции "уступали ему".

"Так или иначе, случаи одновременного инфицирования гриппа и коронавируса мы регистрируем. Немного, но есть", — заявила эпидемиолог.

Ранее СМИ со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщили об угрозе твиндемии в ЕС, которая может продлиться до лета.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Сезонные заболевания: ОРВИ, грипп, отягощённые COVID-19
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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