Эпидемиолог оценила возможность твиндемии гриппа и COVID-19 в РФ

В РФ наблюдается рост случаев гриппа, сообщила руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о возможности в Европе твиндемии — одновременного подъёма заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией.

"В отличие от предыдущего сезона мы, конечно, регистрируем достаточно большое число случаев гриппа… Его было достаточно много и необычно рано, это всё пришлось на конец ноября и декабрь", — отметила эпидемиолог.

По её словам, пока сложно говорить о том, как будет ситуация с гриппом будет развиваться в стране дальше.

"Сейчас были каникулы… После каникул люди вышли на работу, в школы, детские сады и так далее. Поэтому надо смотреть за распространением", — пояснила Бурцева.

Она затруднилась также спрогнозировать, как будут взаимодействовать грипп и COVID-19 в стране, отметив вместе с тем, что ранее при подъёме коронавируса другие респираторные инфекции "уступали ему".

"Так или иначе, случаи одновременного инфицирования гриппа и коронавируса мы регистрируем. Немного, но есть", — заявила эпидемиолог.

Ранее СМИ со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщили об угрозе твиндемии в ЕС, которая может продлиться до лета.

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