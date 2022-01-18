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Автор Екатерина Широкова

Сколько россияне потратили на лечение от COVID-19, рассказали в ЦРПТ

Здоровье

За предыдущий 2021 год россияне потратили на лечение от новой коронавирусной инфекции более 64 миллиардов рублей, подсчитали специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы цифровой маркировки) на основании данных системы маркировки "Честный знак".

Сколько россияне потратили на лечение от COVID-19, рассказали в ЦРПТ

По информации аналитиков, большую часть "кровных" в аптеках оставили москвичи.

"Всего в России было продано 144 миллиона упаковок лекарств, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции", — цитирует сообщение центра РИА Новости.

Так, согласно аналитическим данным, пациенты с коронавирусом закупили:

  • Умифеновира — на 16,8 миллиарда рублей.
  • Иммуномодуляторов интерферон-альфа — 2B — на 7,2 миллиарда рублей.
  • Средства для лечения COVID-19 "Фавипиравир" — на 2,9 миллиарда рублей.
  • Антибиотика "Дексаметазон" — на 1 миллиард рублей.
  • Метилпреднизолона — на 0,8 миллиарда рублей.

По сообщению центра, траты по регионам-лидерам распределились следующим образом:

  • Москва — 5 млрд рублей.
  • Московская область — 5 млрд рублей.
  • Краснодарский край — 3 млрд рублей.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Чем бесполезно лечить коронавирус
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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