За предыдущий 2021 год россияне потратили на лечение от новой коронавирусной инфекции более 64 миллиардов рублей, подсчитали специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы цифровой маркировки) на основании данных системы маркировки "Честный знак".

По информации аналитиков, большую часть "кровных" в аптеках оставили москвичи.

"Всего в России было продано 144 миллиона упаковок лекарств, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции", — цитирует сообщение центра РИА Новости.

Так, согласно аналитическим данным, пациенты с коронавирусом закупили:

По сообщению центра, траты по регионам-лидерам распределились следующим образом:

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