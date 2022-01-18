Иммунолог Бережанский перечислил опасные проявления "омикрона" у детей

Омикрон-штамм коронавируса нередко вызывает у детей бронхит, кожные заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом заявил врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

По словам кандидата медицинских наук, "омикрон" — мутирующий штамм, поэтому некоторые дети тяжело его переносят, передаёт "Радио 1".

"Помимо бронхита, отмечается проявление со стороны кожных покровов — у детей появляется сыпь, а также проявление со стороны желудочно-кишечного тракта протекает как расстройство системы ЖКТ", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что сегодня зарегистрированы лишь единичные случаи заражения детей омикрон-вариантом COVID-19. Также врач напомнил: коронавирусная инфекция передаётся во время социального общения. Бережанский порекомендовал и дальше соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

"Если будет большое количество заболевших, как в Европе и США, то, наверное, выход будет один — домашняя изоляция", — заключил он.

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