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Автор Екатерина Широкова

Биолог Тоневицкий: к весне в России возможно до 2 млн переболевших "омикроном"

Здоровье

Если новый штамм коронавируса "омикрон" будет распространяться такими же высокими темпами, к весне в России количество заболевших в сутки может достигнуть 90 тысяч человек, заявил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

Биолог Тоневицкий: к весне в России возможно до 2 млн переболевших "омикроном"

По словам биолога, подъём заболеваемости коронавирусом начался с январских каникул.

"Если волна в России будет распространяться такими же темпами, как и в других странах, мы увидим в первых числах февраля от 80 до 90 тысяч новых случаев заболевания ежедневно", — пояснил Тоневицкий в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнул, что "омикрон" научился лучше прятаться в клетках организма и, соответственно, распространяться быстрее остальных штаммов.

"При таком развитии волны можно ожидать, что к весне "омикроном" в России переболеет от 1,5 до 2 миллионов человек", — заявил биолог.

Тоневицкий отметил, что, к примеру, в США подавляющее большинство пациентов с "омикроном" находящиеся на ИВЛ — люди, которые не ставили прививку от коронавируса.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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Биолог Тоневицкий: к весне в России возможно до 2 млн переболевших "омикроном"
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