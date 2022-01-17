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Автор Игорь Рябов

Иммунолог Крючков рассказал, какой орган является целью "омикрона"

Здоровье

Иммунолог Николай Крючков заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса поражает верхние дыхательные пути, поскольку распространяется в их слизистых.

Иммунолог Крючков рассказал, какой орган является целью "омикрона"

По словам Крючкова, новый вариант COVID-19 является менее патогенным, чем "дельта"

"Омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с "дельтой", — сказал Крючков в беседе с URA.RU.

Солидарность с оценкой коллеги выразил вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса воспаление лёгких и тяжёлая лёгочная патология возникают реже, чем при дельта-штамме и других вариантах COVID-19.

В начале ноября 2021 года первые случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса были выявлены в Ботсване и ЮАР. На сегодняшний день этот вариант COVID-19 обнаружен в 110 странах мира. Он становится доминирующим на планете.

Ранее вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии Павел Волчков сказал, что пик заболеваемости "омикроном" ожидается в России в середине февраля. По словам биолога Петра Чумакова, новая волна коронавируса, связанная с приходом омикрон-штамма, продлится в России несколько месяцев.

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Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме "ОМИКРОН"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Темы пётр чумаков николай крючков
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