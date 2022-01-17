Иммунолог Николай Крючков заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса поражает верхние дыхательные пути, поскольку распространяется в их слизистых.
По словам Крючкова, новый вариант COVID-19 является менее патогенным, чем "дельта"
"Омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с "дельтой", — сказал Крючков в беседе с URA.RU.
Солидарность с оценкой коллеги выразил вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса воспаление лёгких и тяжёлая лёгочная патология возникают реже, чем при дельта-штамме и других вариантах COVID-19.
В начале ноября 2021 года первые случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса были выявлены в Ботсване и ЮАР. На сегодняшний день этот вариант COVID-19 обнаружен в 110 странах мира. Он становится доминирующим на планете.
Ранее вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии Павел Волчков сказал, что пик заболеваемости "омикроном" ожидается в России в середине февраля. По словам биолога Петра Чумакова, новая волна коронавируса, связанная с приходом омикрон-штамма, продлится в России несколько месяцев.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.