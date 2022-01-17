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Автор Елена Былкина

Доктор Мясников: "Хотите в больницу, где заразитесь уже "дельтой"?!"

Здоровье

Доктор Мясников предупредил, что штамм COVID-19 даст сотни тысяч инфицированных в день.

Доктор Мясников: "Хотите в больницу, где заразитесь уже "дельтой"?!"

При этом телеведущий предостерёг людей от паники, так как тяжело больных, по его мнению, будет мало. Остальные отделаются минимальными симптомами ОРЗ.

"СМИ уже запугали население ИВЛ и гробами, и чуть температура — и мы звоним в скорую и требуем КТ. Теперь если только 10% из людей с температурой 38 позвонят в Скорую — медицина рухнет", — написал Мясников в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущий призывает при признаках болезни посидеть дома, принять парацетамол и покапать в нос.

"Других лекарств не существует, все эти "противовирусные" сегодня не работают. Не звоните в Скорую, что вы от неё хотите? Чтобы отвезла вас в больницу, где вы заразитесь уже "Дельтой"?!" — написал медик.

Ранее Мясников перечислил симптомы COVID-19, при которых следует обращаться за медицинской помощью. Среди них — одышка, обезвоживание, головокружение, редкое мочеиспускание, температура выше 38.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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