Вирусолог Волчков: пик заболеваемости "омикроном" выпадет на середину февраля

Пик заболеваемости "омикроном" ожидается в России в середине февраля. Об этом сообщил вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

Он напомнил: ранее американские эксперты заявили, что пик придётся на 22 января. По его словам, такой прогноз малоприменим к РФ.

"Я думаю, что пик в России выпадет на середину февраля. То есть у нас будет более длительный взлёт и будут очень высокие значения", — сказал Волчков в интервью Москве 24.

Вирусолог считает, что во время пика заболеваемости в РФ ежесуточно начнут выявлять по 100 тысяч заражённых омикрон-штаммом COVID-19. При этом, как подчеркнул специалист, плато будет держаться на протяжении одного или двух месяцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что после новогодних праздников в стране ожидаются новые всплески коронавирусной инфекции.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.