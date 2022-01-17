Делать какие-либо прогнозы о дальнейшей ситуации с омикрон-штаммом в РФ пока сложно, ведь в каждой стране эпидобстановка складывается по-разному. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Он отметил, что в России вряд ли будет введён локдаун из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Однако остальные ограничительные меры будут зависеть от количества заражённых в конкретных регионах.
Парламентарий не исключил, что в некоторых субъектах РФ сохранятся жёсткие запреты по COVID-19.
"Спрогнозировать, какая будет ситуация с "омикроном" в нашей стране, достаточно сложно, ведь опыт зарубежных стран показывает, что ситуация в принципе разная", — цитирует Хубезова РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страну ждут новые всплески коронавируса после зимних праздников. Он призвал граждан и дальше соблюдать санитарные нормы.
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