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Автор Екатерина Широкова

В Минздраве РФ прокомментировали признание Австралией "Спутника V"

Здоровье

В российском Министерстве здравоохранения прокомментировали признание вакцины "Спутник V" австралийским регулятором. По словам помощника министра ведомства Алексея Кузнецова, такая практика показывает высокую эффективность препарата.

В Минздраве РФ прокомментировали признание Австралией "Спутника V"

Как подчеркнул Кузнецов, список стран, которые признали российский препарат от коронавируса, постоянно расширяется.

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом её высокой эффективности", — пояснил помощник министра здравоохранения в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что австралийский регулятор призвал правительство страны признать статус вакцинации для прибывающих в страну людей, которые привиты "Спутником V". По информации Управления терапевтических товаров (TGA), российская сторона предоставила все необходимые документы и сертификаты об эффективности препарата.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Спутник V — это панацея от «ковида»?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы спутник v австралия
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