В российском Министерстве здравоохранения прокомментировали признание вакцины "Спутник V" австралийским регулятором. По словам помощника министра ведомства Алексея Кузнецова, такая практика показывает высокую эффективность препарата.

Как подчеркнул Кузнецов, список стран, которые признали российский препарат от коронавируса, постоянно расширяется.

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом её высокой эффективности", — пояснил помощник министра здравоохранения в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что австралийский регулятор призвал правительство страны признать статус вакцинации для прибывающих в страну людей, которые привиты "Спутником V". По информации Управления терапевтических товаров (TGA), российская сторона предоставила все необходимые документы и сертификаты об эффективности препарата.

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