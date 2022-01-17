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Автор Екатерина Широкова

Инфекционист Поздняков рассказал, почему госпитализируют детей с "омикроном"

Здоровье

Новый штамм коронавируса "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей из-за осложнений в виде тяжёлого бронхита, заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Инфекционист Поздняков рассказал, почему госпитализируют детей с "омикроном"

По словам врача, у подростков и взрослых бронхи уже сформированы, поэтому в зоне риска оказались маленькие дети.

"Детей госпитализируют с "омикроном" чаще из-за его особенности — этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в лёгких, по сравнению с "дельтой". Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжёлым осложнениям", — рассказал инфекционист в беседе с РИА Новости.

Из-за несформированности бронхов у детей выделяется гораздо больше слизи и болезнь развивается быстрее. Кроме того, речь идёт не только о поражении органа на фоне коронавируса, но и при обычном воспалении.

"Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит практически не встречался. У взрослых в силу их анатомических особенностей бронхиолиты бывают достаточно редко", — резюмировал инфекционист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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