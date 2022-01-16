Гастроэнтеролог: завтрак с бутербродом, сыром и маслом опасен для поджелудки

Бутерброд с сыром и маслом — завтрак, с которого многие начинают свой день, может способствовать нагрузке на поджелудочную железу, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Об этом специалист рассказал в своём аккаунте в Instagram. Он назвал любимый многими перекус двойным ударом по поджелудочной железе и сердцу, ведь в таких продуктах много холестерина и триглицеридов, которые ускоряют развитие атеросклероза. Врач пояснил, что каждый раз завтракать бутербродом с маслом и сыром, действительно, вредно, важно знать меру во всём.

"Отказаться от бутерброда — больно для души. Согласиться — больно для сердца или поджелудочной. Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром каждый день", — объяснил Вялов.

Однако эксперт добавил, что можно не отказываться полностью от бутерброда с сыром, но следует помнить, что в рационе должно быть больше растительного и меньше животного.

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