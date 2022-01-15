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Автор Светлана Нерадовская

Американские кардиологи назвали простой продукт для продления жизни

Здоровье

По сообщению американских специалистов медицинского факультета Гарварда, человек может продлить себе жизнь, если просто заменит на оливковое масло другие привычные жиры в своём ежедневном рационе, в частности, майонез, сливочное масло и маргарин. С выводами учёных можно ознакомиться в журнале Американского колледжа кардиологии.

Американские кардиологи назвали простой продукт для продления жизни

Для получения таких выводов специалисты проанализировали данные 90 тысяч добровольцев. Они выяснили, что если заменить всего 10 граммов любого жира — маргарина, майонеза или сливочного масла — на оливковое, то вероятность смерти в результате многих заболеваний существенно снижается.

"Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака — на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18%", — подвели итоги ученые.

Американские учёные напомнили, что в плане потребления оливкового масла в наиболее выигрышной позиции оказываются жители стран Средиземноморья и Южной Европы, в рационе которых оно присутствует в большом количестве.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Оливковое масло ПОЛЬЗА
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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