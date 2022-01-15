Американские кардиологи назвали простой продукт для продления жизни

По сообщению американских специалистов медицинского факультета Гарварда, человек может продлить себе жизнь, если просто заменит на оливковое масло другие привычные жиры в своём ежедневном рационе, в частности, майонез, сливочное масло и маргарин. С выводами учёных можно ознакомиться в журнале Американского колледжа кардиологии.

Для получения таких выводов специалисты проанализировали данные 90 тысяч добровольцев. Они выяснили, что если заменить всего 10 граммов любого жира — маргарина, майонеза или сливочного масла — на оливковое, то вероятность смерти в результате многих заболеваний существенно снижается.

"Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака — на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18%", — подвели итоги ученые.

Американские учёные напомнили, что в плане потребления оливкового масла в наиболее выигрышной позиции оказываются жители стран Средиземноморья и Южной Европы, в рационе которых оно присутствует в большом количестве.

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