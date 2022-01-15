Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зарегистрировали в Туве. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом "Омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей,- написал чиновник на своей странице "ВКонтакте" .

По словам главы республики, в настоящее время состояние заразившихся "не вызывает опасений"

Ховалыг заявил, что в связи с выявлением нового варианта COVID-19 в республике решено усилить противокоронавирусные меры. Анализируется динамика заболеваемости.

Глава республики сообщил, что медики Тувы имеют всё, что необходимо, чтобы оказывать помощь заразившимся COVID-19.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с начала пандемии в Туве зарегистрировали 31 716 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 30 752 заболевших, 323 скончались.

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