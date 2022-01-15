Как выглядят симптомы "омикрона" у детей, рассказала педиатр

По словам педиатра Европейского медицинского центра Елены Тысячной, у детей симптомами заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" в большинстве случаев становятся проявления бронхиолита, то есть воспаления мелких бронхов. Бронхиолит в дальнейшем может стать причиной пневмонии и дыхательной недостаточности. Слова педиатра цитирует "Российская газета".

Врач рассказала, что детей, заразившихся "омикроном", можно определить по особенностям дыхания. Для заболевших этим штаммом COVID-19 детей характерен удлинённый выдох, дышат они шумно и со свистом. Нередки у них приступы удушья, сопровождающиеся малопродуктивным кашлем, при котором не происходит нормальное отхождение мокроты.

Врач отметила, что и при "омикроне", и при "дельте" иногда могут наблюдаться понос и рвота. Также при коронавирусе у детей нередко поднимается температура до 38-38,5 градусов, хотя она редко бывает выше.

14 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что среди общего количества заболевших COVID-19 в России число детей составляет 15%. По его данным, чаще всего вирус поражает маленьких детей в возрасте до 4 лет. Поэтому глава ведомства напомнил, как важно сделать прививку от коронавируса кормящим мамам.

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