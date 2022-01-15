Мясников предостерёг от слишком частого приёма обезболивающих лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может грозить слишком частый приём обезболивающих лекарств.

В ходе телепередачи "О самом главном" Мясников предупредил, что если принимать более 15 обезболивающих таблеток в месяц, результатом может стать медикаментозная головная боль. Врач уточнил, что в этом случае боль будет мучить человека каждый раз, когда он будет принимать обезболивающую таблетку. Мясников отметил, что если так происходит, медики обычно прописывают пациентам препарат амитриптилин.

Помимо частого приёма обезболивающих таблеток, распространённой причиной головной боли становится напряжение, как объяснил телеведущий.

"Это провоцирует и неправильная посадка головы, и долгое чтение или работа за компьютером или с гаджетом, и отсутствие просто элементарного свежего воздуха", — добавил Мясников.

По словам врача, вместо того, чтобы при боли сразу есть таблетки, лучше попробовать применить немедикаментозные методы профилактики обезболивания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.