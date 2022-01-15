Людям старше 65 лет имеет смысл ставить два компонента "Спутника V", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Если же пациенту меньше 65, то лучше вакцинироваться в третий раз "Спутником Лайт", подчеркнул Гинцбург.
"Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V", — пояснил директор центра в беседе с РИА Новости.
Ранее Гинцбург рассказал о том, что заразился новым штаммом коронавируса "омикроном". По его словам, благодаря своевременной вакцинации, болезнь протекала почти незаметно и узнал он о ней совершенно случайно.
"Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки за границу, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — рассказал тогда Гинцбург.
Эксперт отметил, что вакцинированные граждане зачастую переносят коронавирус, в том числе и новый штамм "омикрон", как обычное ОРВИ.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Россия подготовилась к развёртыванию военных баз в Венесуэле и на Кубе. "Путин всё поставил на кон", - считают в Латинской Америке.