Гинцбург рассказал, кому и каким препаратом лучше ревакцинироваться от COVID-19

Людям старше 65 лет имеет смысл ставить два компонента "Спутника V", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Если же пациенту меньше 65, то лучше вакцинироваться в третий раз "Спутником Лайт", подчеркнул Гинцбург.

"Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V", — пояснил директор центра в беседе с РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказал о том, что заразился новым штаммом коронавируса "омикроном". По его словам, благодаря своевременной вакцинации, болезнь протекала почти незаметно и узнал он о ней совершенно случайно.

"Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки за границу, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — рассказал тогда Гинцбург.

Эксперт отметил, что вакцинированные граждане зачастую переносят коронавирус, в том числе и новый штамм "омикрон", как обычное ОРВИ.

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