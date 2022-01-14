Попова рассказала о свойствах штамма COVID-19 "омикрон"

Люди, заражённые "омикроном", распространяют вирус уже в первый день после инфицирования. Инкубационный период мутирующего вируса сократился до пяти дней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новая разновидность коронавируса пугает своей скоростью распространения.

"Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки — до того, как сам понимает, что недомогает, что заболел, что чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового штамма коронавируса", — цитирует слова Поповой RadarMedia.

"Омикрон", по словам Поповой, научился быстрее размножается на слизистой верхних дыхательных путей. Прежние разновидности коронавируса проявляли себя в виде клинических симптомов через шесть-восемь дней, тогда как "омикрон" может дать о себе знать уже через два дня после проникновения в организм.

"Его контагиозность, то есть заразность, выросла от трех до семи раз. И это свойство омикрона позволяет ему заражать людей, которые уже имеют иммунитет, и развиваться в их клетках слизистых оболочек, при этом он не вызывает развития серьезного течения заболевания у тех, кто уже переболел или привит", — сказала глава Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что риск повторного инфицирования коронавирусом, ранее составляющий менее одного процента, в случае с "омикроном" вырос до пяти раз.

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