Мурашко рассказал, сколько детей болеют COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что среди заболевших новой коронавирусной инфекцией 15% детей, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что особое внимание вызывают дети до четырёх лет. Также глава ведомства рассказал о том, что каких-то особенных симптомов у штамма "омикрон" нет. При этом он добавил, что в любом случае имеются отличия — головная боль, насморк, чихание и усталость.

Помимо этого, Мурашко пояснил, что "омикрон" — это просто разновидность коронавируса, которая с нами уже более двух лет.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что в России возможно ухудшение эпидемиологической обстановки, в том числе и на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

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