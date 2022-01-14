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Автор Валентина Севрюгина

Мурашко рассказал, сколько детей болеют COVID-19

Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что среди заболевших новой коронавирусной инфекцией 15% детей, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что особое внимание вызывают дети до четырёх лет. Также глава ведомства рассказал о том, что каких-то особенных симптомов у штамма "омикрон" нет. При этом он добавил, что в любом случае имеются отличия — головная боль, насморк, чихание и усталость.

Помимо этого, Мурашко пояснил, что "омикрон" — это просто разновидность коронавируса, которая с нами уже более двух лет.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что в России возможно ухудшение эпидемиологической обстановки, в том числе и на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Коронавирус: Что ждет Россию и мир? // Игорь Шатров
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
россия минздрав рф коронавирус штамм омикрон михаил мурашко
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