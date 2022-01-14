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Автор Игорь Рябов

Уролог Меньщиков предупредил об уменьшении длины полового члена из-за COVID-19

Здоровье

Врач-уролог Константин Меньщиков рассказал, что одним из последствий коронавируса может стать не только ухудшение эрекции, но и уменьшение длины полового члена.

Уролог Меньщиков предупредил об уменьшении длины полового члена из-за COVID-19

Ранее 30-летний американец на условиях анонимности рассказал изданию The Sun, что длина его полового члена уменьшилась на четыре сантиметра после того, как он переболел коронавирусом в июле 2021 года. По словам жителя США, его пенис стал меньше на 1,5 дюйма, что соответствует четырём сантиметрам.

Врач-уролог Константин Меньщиков подтвердил, что такое возможно.

"COVID-19 — это заболевание, которое снижает функциональность вообще, в целом, активность. Кислород в ткани поступает плохо. Следовательно, у нас страдает периферия. Член — это та же самая периферия, как кончики пальцев", — отметил Меньщиков в беседе с "Пятым каналом".

Он сказал, что характерная для коронавируса гипоксия могла обострить какое-то заболевание половой сферы.

Уролог не исключил, что у американца ещё до заражения COVID-19 была какая-то болезнь пениса, например, болезнь Пейрони и кавернозный фиброз, и пониженное содержание кислорода в организме усилило это половое заболевание.

Также Меньщиков напомнил, что коронавирус может ухудшить эрекцию пениса и спровоцировать органическую эректильную дисфункцию.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Темы коронавирус
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