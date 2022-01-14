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Автор Юлия Миленина

Вирусолог Чумаков объяснил, в каком случае COVID-19 полезен для человека

Здоровье

COVID-19 может положительно повлиять на работу иммунной системы пациента, если заболевание будет протекать в лёгкой форме. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

Вирусолог Чумаков объяснил, в каком случае COVID-19 полезен для человека

По его словам, "лёгкая инфекция", напоминающая обычную простуду, способна стимулировать иммунитет больного.

"Специфическое стимулирование. Такой человек может потом долго вирусной инфекцией не болеть", — отметил специалист в интервью URA.RU.

При этом других положительных аспектов в коронавирусе Чумаков не увидел. Он подчеркнул: после перенесённого COVID-19 пациенты начинают легко подхватывать бактериальные инфекции, даже если произошло стимулирование иммунной системы. Поэтому эксперт считает, что в целом коронавирус отрицательно воздействует на организм человека.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил жителей страны о том, что в ближайшее время ожидаются новые вспышки заболеваемости COVID-19. Он призвал россиян и дальше соблюдать ограничительные меры.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус петр чумаков
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