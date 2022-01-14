Вирусолог Чумаков объяснил, в каком случае COVID-19 полезен для человека

COVID-19 может положительно повлиять на работу иммунной системы пациента, если заболевание будет протекать в лёгкой форме. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

По его словам, "лёгкая инфекция", напоминающая обычную простуду, способна стимулировать иммунитет больного.

"Специфическое стимулирование. Такой человек может потом долго вирусной инфекцией не болеть", — отметил специалист в интервью URA.RU.

При этом других положительных аспектов в коронавирусе Чумаков не увидел. Он подчеркнул: после перенесённого COVID-19 пациенты начинают легко подхватывать бактериальные инфекции, даже если произошло стимулирование иммунной системы. Поэтому эксперт считает, что в целом коронавирус отрицательно воздействует на организм человека.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил жителей страны о том, что в ближайшее время ожидаются новые вспышки заболеваемости COVID-19. Он призвал россиян и дальше соблюдать ограничительные меры.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.