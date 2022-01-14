COVID-19 может положительно повлиять на работу иммунной системы пациента, если заболевание будет протекать в лёгкой форме. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.
По его словам, "лёгкая инфекция", напоминающая обычную простуду, способна стимулировать иммунитет больного.
"Специфическое стимулирование. Такой человек может потом долго вирусной инфекцией не болеть", — отметил специалист в интервью URA.RU.
При этом других положительных аспектов в коронавирусе Чумаков не увидел. Он подчеркнул: после перенесённого COVID-19 пациенты начинают легко подхватывать бактериальные инфекции, даже если произошло стимулирование иммунной системы. Поэтому эксперт считает, что в целом коронавирус отрицательно воздействует на организм человека.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил жителей страны о том, что в ближайшее время ожидаются новые вспышки заболеваемости COVID-19. Он призвал россиян и дальше соблюдать ограничительные меры.
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