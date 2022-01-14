В ФРГ заявили, что "Спутник V" не признают в ЕС из-за политики и экономики

Вакцину "Спутник V" с медицинской точки зрения уже давно одобрили в Европе, однако препарат не признают из-за экономических и политических факторов. Об этом заявил депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Пётр Быстрон.

В интервью изданию "Известия" он отметил, что решения об одобрении вакцин принимаются специалистами Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

"Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции", — сказал Быстрон.

Он добавил, что эксперты EMA также не хотят обеспечивать приток иностранной валюты в Россию.

Как подчеркнул немецкий депутат, если бы вакцину против COVID-19, разработанную учёными из РФ, оценивали исключительно с научных позиций, тогда её давно бы уже признали в Евросоюзе.

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