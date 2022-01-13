Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане

Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников уверен, что людям с ослабленным здоровьем нежелательно менять ради отдыха климатическую зону, в которой они постоянно проживают. Таким мнением он поделился в беседе с argumenti. ru, говоря о внезапной смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского в результате инсульта, который случился во время отдыха в Доминикане.

Учёный рассказал, чем опасны долгие перелёты и резкая смена климата.

"Если у человека слабые сосуды и высокое давление, то любой стресс, тот же долгий перелет, смена климата и часовых поясов, конечно, могут повлиять на самочувствие. Или, например, если принять алкоголь, а потом плавать в море, то и в этом случае может произойти скачок давления и разрыв сосуда. Также может быть недиагностируемая аневризма головного мозга. Она разрывается, кровь разливается по мозгу и… Это достаточно быстрая смерть", — пояснил Колесников.

Он напомнил, что Доминикана — это экваториальная страна, где сейчас около 30 градусов тепла, в то время как в Москве порядка минус 15 градусов мороза. А чтобы добраться до экзотического государства, нужно лететь практически полдня — разница с Москвой там составляет 7 часов.

"Это является теми факторами, которые человеку лишний раз лучше на себе не испытывать, — продолжает Колесников. — Конечно, 46 лет — это самый расцвет человеческой жизни, однако в этом возрасте могут быть какие-то невыявленные патологии: например, от аневризмы головного мозга часто гибнут даже молодые люди".

Эксперт напомнил, что лучше лишний раз не рисковать и отдыхать в той климатической зоне, в которой человек живёт. И в случае с Михаилом Зеленским, по его убеждению, "лучше было бы покататься на лыжах в Подмосковье, чем лететь в Доминикану".

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