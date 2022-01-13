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Автор Юлия Миленина

Песков: Путин обращается к разуму россиян каждый день из-за коронавируса

Здоровье

Из-за распространения COVID-19 президент Владимир Путин каждый день "обращается к разуму россиян". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: Путин обращается к разуму россиян каждый день из-за коронавируса

По его словам, РФ хорошо подготовлена к новой волне коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости. Как отметил государственный деятель, медики уже знают, как работать в напряжённой обстановке.

"Опыта мы набрались, научились реагировать, быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам, ликвидировать дефициты СИЗов, кислорода, хотя они неминуемо возникают с учётом географии страны", — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос о том, собирается ли Путин обратиться к гражданам, которые отказываются от вакцинации против COVID-19.

"Президент обращается к их разуму каждый день", — заключил государственный деятель.

Ранее Путин сообщал, что после праздников Россию ждут новые вспышки коронавируса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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