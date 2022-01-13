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Автор Владимир Васютченко

В РФ резко выросло суточное число заражений коронавирусом

Здоровье

Резкий рост суточного числа заражений коронавирусом зафиксирован в России.

В РФ резко выросло суточное число заражений коронавирусом

По информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в стране зафиксировано 21 155 случаев COVID-19. В течение предыдущих суток было выявлено 17946 заразившихся.

Зафиксированный 13 января суточный прирост числа заразившихся является максимальным с 28 декабря 2021 года.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 10 723 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 9,8 млн заболевших выздоровели, 319 172 скончались.

Накануне зампред правительства РФ Татьяна Голикова спрогнозировала неизбежный рост заболеваемости COVID-19 в стране в связи с распространением омикрон-штамма.

По мнению российского президента Владимира Путина, у властей страны есть около пары недель на подготовку к новой вспышке коронавируса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предположил, что в связи с распространением "омикрона" в стране цифры заболеваемости будут "очень высокими".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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